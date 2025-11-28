【新華社武漢11月28日】中国江蘇省塩城市響水県で25日、1万5千トン級メタノール単一燃料動力による河川・海直通のばら積み船「創新19」が進水した。同船は水上輸送を手がける武漢創新江海運輸が独自に開発、2024年12月に造船会社の江蘇勤豊船業が建造を開始した。全長129.7メートル、幅22.6メートル、深さ10.2メートル、メタノール単一燃料のメインエンジンを採用する。安全性と環境保護に配慮し、十分な動力性能と高い経済効