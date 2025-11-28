◇男子ゴルフツアーカシオ・ワールドオープン第2日（2025年11月28日高知・Kochi黒潮CC＝7375ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、2位で出た鈴木晃祐（25＝ロピア）が1イーグル、6バーディー、1ボギーの65をマークし、通算14アンダーで単独首位に立った。単独首位で出た砂川公佑（27＝オークラ輸送機）は68で回り、首位と2打差の2位。大岩龍一（27＝フリー）が通算11アンダーの3位につけた。賞金ランク1位の金子駆大