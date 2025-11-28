◇女子ゴルフツアーツアー選手権リコー杯第2日（2025年11月28日宮崎県宮崎CC＝6543ヤード、パー72）13位から出た穴井詩（38＝GOLF5）が1イーグル、5バーディー、2ボギーの67で回り、通算6アンダーで単独首位に浮上した。ツアー2位の飛ばし屋・穴井が主役の座に就いた。出だしから観客を沸かせた。1番パー4で残り106ヤードからの52度のウエッジでカップに放り込みショットインイーグルで滑り出した。「ラッキーだった