女優の北川景子（39）が27日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。夫で歌手のDAIGO（47）について語った。DAIGOと共に5歳長女、1歳長男を育てる北川に、放送作家の野々村友紀子氏は事前取材で「この人と結婚して良かったなと思うことって」と質問。北川は「毎日思いますね」と明言した。「この方でなければ、私は結婚できてなかったんだろうなっていうことはよく思います」とも告白した。スタ