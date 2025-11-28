農林水産省は２８日、全国のスーパーで１７〜２３日に販売されたコメ５キロ・グラムあたりの平均価格が、前週より５２円高い４３１２円だったと発表した。２０２２年３月の調査開始以降の最高値（４３１６円、１１月３〜９日）まで４円に迫る過去２番目の高水準だった。コメの平均価格は、農水省が全国のスーパー約１０００店の購入データをもとに発表している。値上がりは２週ぶりだが、４０００円台となったのは１２週連続で