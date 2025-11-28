現代人の多くが当たり前のように送っている「靴生活」。しかしその便利さの裏で、腰痛や膝痛、さらには外反母趾や転倒リスクといった健康トラブルを招いていることをご存じでしょうか。山陰地方で呉服店・和想館を経営する和と着物の専門家である池田訓之さんは「日本人が長らく親しんできた草履や下駄には、足指を使い重心を整えるという本来の身体機能を取り戻す力がある」と話します。靴生活の注意点や草履や下駄を履くメリット