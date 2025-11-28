名古屋市南区で28日、工事現場の足場が崩れ、隣の住宅に倒れかかりました。28日午前8時半前、南区豊田5丁目のアパートの建設工事現場で、「足場が崩れている」などと工事関係者から警察に通報がありました。足場は隣の住宅に倒れましたがケガ人はおらず、警察は強風が原因とみて調べています。近所に住む人：「（風が）強かった、すごかった。ガタガタガタって、8時半ごろ。台風でもないのに、こんなことになるとは思