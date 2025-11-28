高市首相とトランプ大統領との電話会談で、台湾有事をめぐる高市首相の発言について両首脳が協議を行っていたことがわかりました。高市首相とトランプ大統領は25日に電話会談を行いましたが、詳しい協議内容について高市首相は「詳細は差し控えたい」と公表を控えています。こうした中、複数の政府関係者によりますと、電話会談の中で台湾有事をめぐる高市首相の発言について、両首脳が協議を行っていたことがわかりました。ある政