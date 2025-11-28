瀬戸内地方は高気圧に覆われて、おおむね晴れています。28日夜も晴れの天気が続くでしょう。 29日も青空が広がり、雨の心配はほとんどない見込みです。朝の最低気温は岡山で3度、津山で2度、高松で5度でしょう。放射冷却が強まることで、28日朝よりも大幅に気温が低くなります。日中の最高気温は岡山と高松で15度、津山で14度の予想です。日中は28日と同じくらいの気温になるでしょう。日曜日も日差しがよく届き、行楽日和になり