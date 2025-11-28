12月5日（金）から12月7日（日）まで開催の「東京コミックコンベンション 2025」（以下、「東京コミコン 2025」）に参加を予定していた、香港の俳優ルイス・クー、トニー・ウー、ジャーマン・チョンの来日が中止になったことが発表された。【写真】「東京コミコン2025」来日セレブまとめ■ルイスらからメッセージも到着ルイス、トニー、ジャーマンは、11月26日（水）に香港で発生した大規模火災を受け、現地での救助活動および