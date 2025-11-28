文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。 ―11月28日（金）配信分― 夜7時ごろ。駅近くに停めてあった自転車に乗ろうとしたらサドルが濡れています。知らないうちにさっと降ったのでしょう。持っていたミニタオルで拭いて帰ろうとしたところ、隣の子供用自転車を取りに走ってき