今年８月、酒田市で横断歩道を渡っていた中学３年の女子生徒をはねたとして起訴された６２歳の男の判決公判がきょう開かれました。 【写真を見る】「終始自分本位な運転」と裁判官酒田市亀ヶ崎で女子中学生が車にはねられた事故の判決公判男に拘禁3年6か月の実刑判決（山形） 山形地方裁判所酒田支部は、男に拘禁３年６か月の実刑判決を言い渡しました。 過失運転傷害の罪に問われていのは、酒田市東泉町４丁目の無職の男（