■これまでのあらすじ矢部マリアの両親は父親の不倫が原因で離婚。しかも不倫相手は父親の職場の女性で、家に何度も遊びに来てマリアとも仲良くしていたのだという。そう、いまのマリアと同じことをしていたのだ…■あの男＝矢部マリアの父親 ■矢部マリアの真の目的は ■ほんとうに気づいていないの？ ■だからこそ矢部マリアの目的は“すべての不倫男”に罰を与えることでした。もちろんそのなかには自分の父親も含まれていると