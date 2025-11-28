＜カシオワールドオープン2日目◇28日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第2ラウンドが終了した。初優勝を狙う25歳・鈴木晃祐が1イーグル・6バーディ・1ボギーの「65」をマーク。トータル14アンダー・単独首位で決勝に駒を進めた。【写真】57歳・谷口徹、無念の予選落ちで号泣トータル12アンダー・2位に砂川公佑。トータル11アンダー・3位に大岩龍一、トータル9アンダー・4位タイには