＜JLPGAファーストQT A地区最終日◇28日◇こだまゴルフクラブ（埼玉県）◇6545ヤード・パー72＞来季出場権をかけた戦いの最終ラウンドが終了。上位21位までの選手が来週のファイナルQTに駒を進めた。【写真】馬場咲希さんの肩出しドレストータル13アンダー・単独トップは28歳の高木萌衣。トータル8アンダー・2位に今年のプロテストを突破した藤本愛菜、トータル7アンダー・3位には横峯さくらが入った。藤本と同じく98期生の倉林