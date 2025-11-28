テーラーメイドが、人気パターに新色追加のアナウンス。「独自のゼロトルクパター設計であらゆるパッティングストロークに対応する『Spider ZT』パターシリーズに新たに、ヘッド全体をブラックで仕上げた『Spider ZT BLACK』を追加ラインナップ。12月18日よりセレクトフィットストア限定にて発売します」と、同社。【画像】3本ラインと1本の、どちらが構えやすい？新色ブラックはヘッドの反射を抑え、ターゲットラインをより明瞭に