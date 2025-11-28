来月に京都で開かれる「全国高校駅伝」を前に２７日、２年連続で出場する長野日大の選手たちが練習を公開しました。「お願いします！」師走の「全国高校駅伝」に出場する長野日大。県予選では去年の全国チャンピオン「佐久長聖」に敗れましたが、北信越大会で3位に入り、2年連続・4回目の出場を決めました。チームのモットーは「自分にまけるな！」。去年の全国大会は主力選手がインフルエンザで欠場するなど、本来の