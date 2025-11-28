里帰りから帰ってこない──妻の実家から届くのはお金の催促だけだった。双子のパパになったばかりの勇人は、妻・咲希の里帰り出産からの帰宅を心待ちにしていました。しかし、出産後……咲希は実家に留まり続け、家に帰ってこなくなってしまうのです。妻の実家から、お金だけ払わされている夫・勇人…。その金額は、生活費としては明らかに多すぎる額。理由を聞いても妻も義家族も「今月も必要だから」「足りないから」とだけ。妻