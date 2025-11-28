東京市場まとめ 1.概況 日経平均は51円安の50,218円と反落して取引を開始しました。27日の米国市場は、感謝祭による休場であったことから、取引材料が乏しく朝方は小幅安での推移となりました。10時5分に177円安の49,989円と、節目の5万円台を割り込み本日の安値を更新しました。その後は押し目買いも入り、再び5万円台に乗せるもその後は方向感に欠け、22円安の50,144円で前引けとなりました。後場も寄付きは小幅安圏での推移と