国の天然記念物で、絶滅危惧種に指定されている国内最大のキツツキ「クマゲラ」が２０２１年５月、秋田県北部の森吉山（標高１４５４メートル）で目撃・撮影されていたことがわかった。本州では１７年４月を最後に目撃情報が途絶えていたといい、環境省は「種の保全のための議論が進められる貴重な記録だ」としている。クマゲラは身体全体が黒く、頭部が赤いのが特徴で、成鳥の体長は４５センチほど。主に北海道や東北の一部に