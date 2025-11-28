浜崎あゆみさん（ゲッティ＝共同）【北京共同】中国上海市で29日に予定されていた歌手の浜崎あゆみさんのコンサートが中止となった。コンサートを運営する中国企業が28日、短文投稿サイト微博（ウェイボ）で明らかにした。「不可抗力の要因」を理由とした。具体的には説明していない。台湾有事に関する高市早苗首相の国会答弁を巡り日中関係が緊張している影響で、中国では日本人アーティストらによるイベントの中止が相次いで