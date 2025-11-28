松山市の中古用品買い取り店で5月、モデルガンとして買い取った拳銃1丁が暴発する事故があり、愛媛県警は28日、店に持ち込んだ客が事前に松山南署に相談していたと明らかにした。署員が銃を見落とした可能性があるとしている。