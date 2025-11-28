同性婚を認ない規定は憲法に違反するとして、同性のカップルらが全国で国を訴えた裁判で、二審で最後の判決となった東京高裁は、二審で初めて「合憲」との判断を示しました。裁判所前から、フジテレビ社会部・大熊悠斗記者が中継でお伝えします。これまで二審では「違憲」判決が続いていましたが、最後に「合憲」という判決が出たことで、原告からは落胆や憤りの声が聞かれました。原告：きょうは想像もしていなかった判決の内容だ