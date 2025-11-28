12月5日から幕張メッセで開催される『東京コミックコンベンション2025』に参加予定だった、香港の俳優ルイス・クーさん、トニー・ウーさん、ジャーマン・チョンさんの来日が中止になったことが28日、イベントの公式サイトで発表されました。公式サイトでは「『東京コミコン2025』への参加を予定していたルイス・クー氏、トニー・ウー氏、ジャーマン・チョン氏は、2025年11月26日（水）に香港で発生した大規模火災を受け、現地での