気象庁は、南シナ海の熱帯低気圧が台風に発達する見込みと発表しました。南シナ海にはすでに台風27号があり、新たな台風が発生すれば11月から12月にかけてダブル台風となる可能性があります。 気象庁によると、南シナ海にある熱帯低気圧ｂが、29日午後3時には台風に発達する予想です。 29日に予想される中心気圧は1002ヘクトパスカル、最大風速は18ｍ、最大瞬間風速は25ｍと予想され、1時間に15キロの速さで東北東に進む予想です