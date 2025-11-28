5位・西武に7ゲーム差の最下位に沈んだロッテが今オフ、石川歩、荻野貴司、澤村拓一、国吉佑樹、二木康太ら実績のあるベテランや中堅選手を相次いで解雇し、“血の粛清”と話題を呼んだ。そして、過去にもプロ野球界では情け容赦ない「大量解雇劇」が一度ならずあった（文中の金額は推定）。【久保田龍雄/ライター】【写真特集】プロ野球監督別リーグ優勝回数ランキングベスト10（1990年〜2024年）ひょっとしてクビになるかもし