俳優の大原優乃（26）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。親交の深い俳優・福原遥（27）とのパリ旅行での思い出ショットを公開し、仲の良さが伝わる投稿にファンから反響が寄せられている。【写真】「めっちゃいい写真！」大原優乃＆福原遥のオフ感あふれるパリ旅行ショット投稿では、「少し前のパリ旅行の思い出たち 沢山笑って、食べて、観光して。心が満たされた時間でした はるちゃんいつもありがとう！」とつづり