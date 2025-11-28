◆オーストラリアン・ベースボールリーグシドニー・ブルーソックス―アデレード・ジャイアンツ（２８日・シドニー）巨人から若手４選手が派遣されているオーストラリア・ウィンターリーグのアデレード・ジャイアンツがスタメンを発表した。育成３年目の田村朋輝投手がＷＬで３試合目となる先発マウンドに上がる。２７日の同戦で５打数３安打２打点だった石塚裕惺内野手は「１番・遊撃」、荒巻悠内野手は「４番・三塁」で先発