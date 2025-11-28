ルートインＢＣリーグの神奈川フューチャードリームスは２８日、藤沢市内で新入団選手発表会見を開き、１３人の新人選手が登壇し、新天地での抱負を語った。神奈川の県立高・大師のエース右腕として今夏、プロ注目の存在だった大竹倖太郎（１８）は初々しい表情で、「チームの戦力となり、エースを目指して頑張ります」と決意表明した。今秋のドラフト会議ではプロ志望届を提出したが、指名漏れ。「最短（１年）でＮＰＢに行