２６日、新豊小学校で縄跳び体操に取り組む児童ら。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山11月28日】中国福建省武夷山市の新豊小学校は26日、業間休みに縄跳び体操大会を開いた。同校は縄跳びを体育の授業に取り入れており、児童らのリズム感や体の柔軟性向上に役立っているという。