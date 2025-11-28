ヤクルトは２８日、新外国人選手としてヘスス・リランソ投手（３０）＝ブルワーズ３Ａ＝と来季の契約を締結したことを発表した。１年契約で年俸６０万ドル（約９４００万円）プラス出来高払い。背番号６２に決まった。球団を通じ「２０２６年シーズン、東京ヤクルトスワローズの一員としてプレーできることを大変うれしく思っています。スワローズから日本でプレーする機会を与えられたことに深く感謝し、チームが必要とする試