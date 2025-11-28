アジア・コモディティ騰落率ランキング＝11/28営業日時点＝ 上海重油 1.34％ 上海ゴム 1.24％ 大連ポリエチレン 0.46％ 上海異形鉄筋 0.32％ 上海銅 0.16％ 大連とうもろこし 0.04％ ＊数値は前日比％