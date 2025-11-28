日本時間１７時００分にスイス実質ＧＤＰ（2025年 第3四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（2025年 第3四半期）17:00 予想-0.5%前回0.1%（前期比) 予想0.6%前回1.3%（1.2%から修正）（前年比)