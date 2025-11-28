大型セール「Amazonブラックフライデー」が12月1日23時59分まで開催中。ソニーやデノン、ボーズ(BOSE)、ヤマハ、JBLなど各社のサウンドバーも低価格で販売されている。28日14時に編集部が確認したところ、ソニー「HT-S100F」が通常15,657円のところ19% OFFの12,627円となっていた。 Dolby Atmosに対応したデノンのサウンドバー「DHT-C210K」は、通常23,800円のところ21% OFFの18,80