サッカーＪ３の松本山雅ＦＣは28日、早川知伸監督が今シーズン限りで退任すると発表しました。山雅は、残り１試合を残してリーグ15位と振るわず、J2昇格を逃しています。今シーズン限りでの退任が発表されたのは、松本山雅ＦＣの早川知伸監督です。早川監督はおととし山雅のコーチに就任、今シーズンから監督として指揮をとりました。Ｊ２復帰を目指して戦ってきましたが、最終戦を残して「１