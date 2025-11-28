11月28日までに、プロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜がInstagramを更新。プライベートショットを掲載し、その姿が話題となっている。本田は、《イチョウ並木が色付く前の頃》と、まだ緑色の葉のイチョウ並木をバックに撮影したショットを複数枚、公開。《早く着たくてたまらなかった秋服とセールで2千円台で買えたお気に入りデニムだい》と、秋服を先取りし、プライベートを満喫した様子をつづっていた。「本田さん