オコエ瑠偉外野手巨人は28日、オコエ瑠偉外野手（28）について、双方合意の上で、来季も独占的に契約する対象にできる保留選手名簿から外すと発表した。自由契約選手となり、国内外の全ての球団と契約できるようになる。両者は話し合いを重ねた結果、海外や他球団でプレーできるチャンスを与えた方が「本人にとって良いとの結論」に達したという。オコエは球団を通じ「海外野球を含めた他チームへの挑戦ということを認めていた