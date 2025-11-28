「百聞は一見に如かず」と揮毫したチームみらい党首の安野貴博氏。初当選から4か月が経ち、「国会をDX化していくにはどうすればいいのか」という超党派の勉強会を立ち上げるなど、着々と改革への道を歩み始めています。ITエンジニアの視点から見た国会の実態と、デジタル化への取り組みについてたっぷりとうかがいました。（聞き手：川戸恵子収録：11月26日）【写真を見る】【チームみらいが見た“国会”】IT出身・安野貴博議員