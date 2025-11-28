観光庁が28日に発表した10月の宿泊旅行統計（1次速報）によると、国内のホテルや旅館に泊まった日本人と外国人は前年同月比1.1％増の延べ6025万人で、5カ月ぶりに増加。このうち外国人は8.5％増の1723万人。日本人は1.5％減の4302万人で10カ月連続のマイナスとなった。10月の訪日客数は過去2番目の高水準で外国人宿泊者数も増加。ただ、台湾有事を巡る高市早苗首相の国会答弁を問題視した中国政府は、日本への渡航自粛を呼びか