ファミリーマートは11月25日、ふわうま製法を採用した「ごちむすび」と「直巻おむすび」の売上が、前年比140%を超えたことを発表した。おいしさ、新次元へ。○「ごちむすび」「直巻おむすび」売上前年比140%を達成同社では11月18日より、ふわうま製法を採用したおむすびの導入に合わせ、「おいしさ、新次元へ。」キャンペーンを全国で展開している。同製法を採用したごちむすびと直巻おむすびの売上が、このたび前年比140%を超えた