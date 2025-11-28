ヤクルトが来季の新外国人として今季、米大リーグ、ブルワーズ傘下３Ａナッシュビルに所属したヘスス・リランソ投手（３０）＝右投げ右打ち、身長１８８センチ、体重１１２キロ＝の獲得を正式に発表した。１年契約で年俸は約９４００万円（プラス出来高払い）。池山監督の新体制での投手補強第１弾となる。（金額は推定）リランソは球団を通じて「２０２６年シーズン、東京ヤクルトスワローズの一員としてプレーできることを大