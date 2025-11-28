ボディビルの日本一に輝いたイケメン高校生の日常生活に密着。なんと父は西日本で最大級のジムを経営しており、兄である長男＆次男もボディビルで輝かしい成績を残していた。【映像】父が経営する西日本最大級のジム＆兄2人のボディビル優勝時の写真ABEMAにて11月26日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#31では、『今日好き』に出演し、ボディビル日本一