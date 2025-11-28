Image: from TR こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。白スニーカーは好きだけど、汚れやケアが面倒。そんな悩みを吹き飛ばしてくれそうなのがProjextのレザースニーカー「Model 03」かも。独自のアップサイクルレザーで撥水・防汚・耐傷を実現し、泥水で汚れても簡単に元通り。白さが続くなら、積極的に履けますよね。さらに軽量で疲れにくいなど、