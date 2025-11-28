『ドラえもん』のアニメをいつでもどこでも楽しむことができるアニメ視聴サービス『ドラえもんTV』。開設2周年を迎える2025年12月1日（月）、より便利に使いやすく進化。専用iOSアプリでのサービス提供を開始することが決定した。©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK『ドラえもんTV』最大の特徴は、月額550円（税込）でテレビアニメ1,400話以上のおはなしが見放題であること。新作のおはなしも毎週配信ラインナップ