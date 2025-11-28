日本コカ･コーラは11月25日、メディア向けに説明会を開催し、スタートアップ企業との"共創"によりサステナビリティ領域で推進している最新の取り組み事例を紹介した。説明会 登壇者同社と、全国5社のボトリング会社などで構成されるコカ･コーラシステムは、ローカルの視点を大切にしながら、サプライチェーンの幅広いパートナーと協働し、サステナビリティ推進のための活動に取り組んでいる。その中には、従来の技術やアプローチで