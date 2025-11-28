【モデルプレス＝2025/11/28】女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」は、歴代冬ドラマランキングとして「語り継ぎたい伝説の冬ドラマ」「歴代冬ドラマの胸キュン男子」「歴代冬ドラマの報われてほしいイケメン」3部門で読者アンケートを実施。本記事では「語り継ぎたい伝説の冬ドラマ」トップ5（〜2010年編／2010年〜編）を発表する。【写真】語り継ぎたい伝説の冬ドラマ1位は？◆【〜2010年編】「語り