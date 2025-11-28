Bリーグは11月28日、来年1月に初開催される「Bリーグドラフト2026」の参加に必要なドラフト志望届提出者リストを更新。新たに7名が追加された。 関西学生バスケットボール連盟1部に所属する近畿大学のジャンバルボ海斗は192センチのセンター。『第52回 関西学生バスケットボール選手権大会』では得点ランキングで全体3位、リバウンドでは1位、3ポイント成功率7位、アシスト8位と万能プレ