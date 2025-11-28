バレーボール元女子日本代表の竹下佳江氏が、自身がパーソナリティーを務めるラジオ番組で、エグゼクティブアドバイザーをつとめるSVリーグ女子・ヴィクトリーナ姫路の戦いを振り返るとともに、セッターの役割について解説しました。番組パーソナリティーの竹下佳江氏とタージンさん（写真：ラジオ関西『竹下佳江のいいな117ヴィクトリーナ』）11月17日放送のラジオ関西『竹下佳江のいいな117ヴィクトリーナ』内でピックアップ