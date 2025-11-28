明日29日(土)と明後日30日(日)は、北海道や本州の日本海側で雨や雪の所があるものの、多くの所は晴れて行楽日和となりそうです。東日本から西日本では、紅葉が見頃の所が多いですが、場所によっては落葉も始まっており、この週末が見納めになる所もあるでしょう。明日29日(土)朝は雨や雪の所も日中は天気回復明日29日(土)は、低気圧がオホーツク海に進み、本州付近は高気圧に覆われる見込みです。上空の寒気の影響で、北海道では