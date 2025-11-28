J1残留が決まった横浜F・マリノスは30日に今季ホーム最終戦でC大阪を日産スタジアムに迎える。25日時点ではチケット発券数4万298枚を記録しており、現状の来場者見込みは約4万7000人。目標とする5万人達成に向け、クラブとチームが一丸となって「＃ALLFORTRICOLOREプロジェクト」を展開している。24日、横浜市のJR桜木町駅前では異例の光景が広がっていた。中山昭宏社長（58）を筆頭にスタッフらがチラシ配布でC大阪戦をPR。さ